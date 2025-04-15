Наставник «Локомотива» назвал победу над «Авангардом» тяжелой

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин подвел итоги третьей игры серии четвертьфинала Кубка Гагарина в ходе послематчевой пресс-конференции. Напомним, что «железнодорожники» обыграли «ястребов» со счетом 6:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

«Я думаю, что счет не отражает реальной игры. Очень тяжелая, много борьбы было. Мы играем против сильной команды. Впервые в серии "Авангард" выиграл у "Локомотива" по вбрасываниям? Я не думаю, что это просадка. У команды соперника квалифицированные центральные нападающие. На это тоже обращаем внимание, нужно к этому с уважением относиться. В концовке расслабились? Ну мы же люди»,— прокомментировал наставник.

Журналисты обратили внимание, что последние две игры «Локомотив» (в обеих победил) играет не так, как в первом матче четвертьфинала, когда команда уступила «Авангарду» со счетом 1:4.

«Как это работает? Если бы мы знали человеческую психологию, то было бы все просто. Моя работа в этом и заключается. Интересно, что ты постоянно как по минному полю идешь. Ребята все индивидуальности. Приятно с такими работать»,— сказал Игорь Никитин.

Следующая игра в Омске 17 апреля. Счет в серии — 2:1 в пользу «Локомотива».

Алла Чижова