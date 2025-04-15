«Локомотив» разгромил «Авангард» в матче четвертьфинала КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в третьем матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина. «Железнодорожники» забили шесть шайб и дважды пропустили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет открыл на 17-й минуте нападающий «Локомотива» Егор Сурин, эта шайба стала первой для хоккеиста в плей-офф. Во втором периоде отличились ярославский форвард Максим Березкин (28-я) и омский защитник Семен Чистяков (32-я). В третьем периоде в составе «Локомотива» забили Максим Шалунов, Максим Березкин, Александр Полунин (в пустые ворота), Артур Каюмов (в пустые), в составе «Авангарда» отличился Райан Спунер. Матч в Омске завершился со счетом 6:2 в пользу «Локомотива».

Следующая игра в Омске 17 апреля. Счет в серии — 2:1 в пользу «Локомотива».

Алла Чижова