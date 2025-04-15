Андрей Василевский признан лучшим вратарем сезона по мнению игроков НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский занял первое место в рейтинге лучших вратарей НХЛ по итогам ежегодного опроса Ассоциации игроков НХЛ.

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Фото: Marc DesRosiers-Imagn Images / Reuters Андрей Василевский

Фото: Marc DesRosiers-Imagn Images / Reuters

Василевский набрал 31,13% голосов. На втором месте российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин (23,58%). Канадец Коннор Хеллибайк из «Виннипег Джетс» набрал 15,57% голосов и занял третье место. На четвертой строчке российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский (8,18%). Пятерку лучших голкиперов замыкает финн Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторс» (4,40%).

30-летний Василевский дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы». Является обладателем Vezina Trophy (приз, вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата) 2019 года и Conn Smythe Trophy (приз, вручаемый лучшему игроку play-off) 2021 года. В 62 матчах текущего сезона Василевский одержал 37 побед, отразив в среднем 92,1% бросков и пропуская в среднем 2,2 шайбы за игру. Шесть встреч он завершил «на ноль».

Таисия Орлова