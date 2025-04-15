Суд отменил взыскание 113,1 млрд рублей убытков с экс-банкиров Ананьевых

Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций по иску банка «Траст». Они взыскали около 113,1 млрд руб. убытков с троих бывших контролирующих лиц Автовазбанка — экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и экс-совладельца АВБ-банка Николая Тарана.

Окружной суд рассмотрел кассационные жалобы ответчиков и истца и отправил дело на пересмотр. Соответствующее обновление внесено в карточку дела.

В 2015 году ЦБ передал АВБ-банк на санацию Промсвязьбанку, а через два года занялся финансовым оздоровлением уже самого ПСБ. В 2018 году регулятор предоставил АВБ-банку депозиты на 352,5 млрд руб. и средства на докапитализацию на сумму 350 млн руб. В итоге АВБ-банк передали «Трасту», который после собственной санации превратился в банк непрофильных активов.

Подробнее о деятельности банка непрофильных активов — в материале «Продажная прибыль».

Екатерина Отрашкевич