Американские банки рекордно заработали на рыночной нестабильности в I квартале

По итогам первого квартала совокупная выручка от торговых операций ведущих банков США JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup составила $37 млрд. По данным Financial Times, это стало рекордным показателем за последние более чем десять лет. Только торговые операции с акциями принесли банкам в первом квартале $16 млрд, что на 34% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Lennihan / AP Фото: Mark Lennihan / AP

Аналитики объясняют взлет показателей повышенной рыночной волатильностью, вызванной тарифной политикой Дональда Трампа. В течение нескольких недель котировки акций по всему миру показывали рекордные взлеты и невиданные падения, чем американские финансисты смогли с успехом воспользоваться.

Сохраняющаяся волатильность на рынках позволяет банкам надеяться на хорошую торговую выручку и во втором квартале. «Квартал только начался, но пока можно сказать, что бизнес идет очень хорошо и наши клиенты ведут себя весьма активно»,— отметил глава Goldman Sachs Дэвид Соломон. Его компания больше остальных заработала на торговле акциями в первом квартале — $4,2 млрд.

При этом наибольший рост по сравнению с прошлым годом показал другой банк — Morgan Stanley (+45%). В свою очередь, Bank of America и Citigroup показали прирост выручки меньше чем на 20% — это стало минимальным показателем среди «большой пятерки» банков США. А наибольшую выручку по всем торговым операциям в первом квартале получил JP Morgan — $9,7 млрд.

Евгений Хвостик