В Новороссийске арестовали приезжего на 15 суток за мелкое хулиганство

Октябрьский районный суд назначил 35-летнему приезжему из Нижегородской области наказание в виде административного ареста на срок 15 суток. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники УМВД России по Новороссийску задержали приезжего за мелкое хулиганство. Нарушитель общественного порядка был доставлен в отдел полиции.

«Данный приезжий 13 апреля, не стесняясь прохожих, совершил непристойный поступок на ул. Советов города-героя. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 1 и 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти)»,— уточнили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Алена Воробьева