В «Единой России» назвали количество заявок на праймериз от участников СВО

На предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» к сегодняшнему дню, 15 апреля, поступило 15 957 заявлений от кандидатов, самый высокий конкурс пока в Ростовской (7,7 человека на один разыгрываемый мандат), Астраханской (7,3) и Воронежской областях (6,6). Об этом на круглом столе, посвященном электронному предварительному голосованию, рассказал член генсовета партии, сенатор Сергей Перминов.

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Заявки на участие в праймериз среди прочих подали и 319 участников специальной военной операции (СВО). Ранее секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявлял, что «Единая Россия» выдвинет на осенних выборах-2025 больше ветеранов СВО, чем в прошлом году. Тогда от партии на выборах разных уровней баллотировались 380 ветеранов СВО, и 308 из них одержали победы.

Желание поучаствовать в отборе потенциальных кандидатов от ЕР в качестве избирателей уже изъявили 224 203 человека. Регистрация избирателей на праймериз открылась 14 апреля и продлится до 23 мая. Чтобы участвовать в голосовании, необходимо зарегистрироваться на сайте праймериз с идентификацией через «Госуслуги».

Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. По его итогам единороссы отберут кандидатов для участия в предстоящих региональных и муниципальных кампаниях, которые запланированы на единый день голосования 14 сентября.

Божена Иванова