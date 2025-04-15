В Ярославле в пожаре погибла местная жительница

В Ярославле рано утром 15 апреля в многоквартирном доме на улице Здоровья вспыхнул пожар, погибла местная жительница. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о пожаре в доме №6 поступило в ведомство в 4:47. На место выехали 25 спасателей и девять машин. На тот момент горела квартира на пятом этаже, была угроза распространения на соседние помещения. В 6:05 сотрудники МЧС объявили ликвидацию.

«При пожаре пострадал 37-летний мужчина, который впоследствии был госпитализирован в больницу. В квартире обнаружена погибшая женщина»,— сообщили в МЧС.

В результате пожара сгорела отделка квартиры на площади 40 кв.м. и смежный соседний балкон. В МЧС уточнили, что квартира вспыхнула из-за «попадания тлеющего табачного изделия на сгораемые материалы».

Алла Чижова