В Краснодаре проложили более 11 км второй очереди канализационного коллектора

В Краснодаре завершено строительство 11 из 23 км второй очереди 20-го канализационного коллектора. Об этом заявил мэр Евгений Наумов в эфире «Радио Маяк».

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По словам главы города, объект имеет ключевое значение для инженерной инфраструктуры Краснодара. Работы ведут по графику, с применением как открытого метода, так и микротоннелирования. Коллектор должен принять часть стоков, которые сейчас проходят через центральные районы краевой столицы.

Параллельно запланирована замена фекального коллектора на ул. Тихорецкой и реконструкция сетей на ул. Буденного. Господин Наумов пригласил жителей принять участие в общегородском субботнике, который состоится 26 апреля.

Анна Гречко