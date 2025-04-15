Трудовая инспекция нашла нарушения в Нижегородском театре оперы и балета
Государственная инспекция труда проверила Нижегородский театр оперы и балета и выявила в работе учреждения ряд нарушений. Они касались выплат и рабочего времени, сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как выяснилось во время проверки, в табеле не было указано, что работавшему в выходной день музыканту предоставили другой день отдыха. Зарплату за июнь-август 2023 года сотрудникам начислили несвоевременно, как и компенсацию за задержку.
За нарушение трудового законодательства должностным лицам театра вынесли предупреждения. Проверка проводилась совместно с прокуратурой Советского района.