Трудовая инспекция нашла нарушения в Нижегородском театре оперы и балета

Государственная инспекция труда проверила Нижегородский театр оперы и балета и выявила в работе учреждения ряд нарушений. Они касались выплат и рабочего времени, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как выяснилось во время проверки, в табеле не было указано, что работавшему в выходной день музыканту предоставили другой день отдыха. Зарплату за июнь-август 2023 года сотрудникам начислили несвоевременно, как и компенсацию за задержку.

За нарушение трудового законодательства должностным лицам театра вынесли предупреждения. Проверка проводилась совместно с прокуратурой Советского района.

Елена Ковалева