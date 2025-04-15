Гостиничный комплекс «Гранд Отель Агой Resort&Spa 5*» будет работать по франшизе итальянского бренда Domina

Гостиничный комплекс премиум-класса «Гранд Отель Агой Resort&Spa 5*», который разместится на первой береговой линии в поселке Агой в Туапсинском округе, будет работать по франшизе итальянского бренда Domina.

Фото: пресс-служба УК Domina Management

Торжественная церемония подписания договора о сотрудничестве между СЗ «Юг», гостиничным оператором Domina Group и УК «Прованс» состоялась в конференц-центре на федеральной территории Сириус.

Для официального оформления партнерских отношений собрались представители сторон: генеральный директор СЗ «Юг» Александра Ной, управляющий партнер УК Domina Management Владимир Маслов и управляющий партнер УК «Прованс» Сергей Тыщенко. На церемонию лично из Италии приехал предприниматель и соучредитель Domina Group Эрнесто Преатони.

Фото: Пресс-служба Domina Group

«Я верю в будущее развития туристической индустрии на юге России, потому что, как и везде в мире, туризм будет только развиваться. Люди работают все меньше и меньше, у них все больше и больше свободного времени, и они уделяют его поездкам»,— отметил Эрнесто Преатони. «Мы развиваем программу, которая называется Domina Exchange. Эта программа позволяет собственникам, приобретателям апартаментов, менять свои недели бесплатного проживания в комплексе "Гранд Отель Агой" на бесплатные недели проживания в других наших проектах»,— сказал предприниматель.

Domina — итальянский гостиничный бренд, основанный в 1991 году Эрнесто Преатони. Бренд принадлежит компании Domina Group и объединяет сеть из гостиниц в четырех странах мира: Италии, Германии, Египте и России. Также активно развивается в зоне Карибского бассейна. Компания обладает большим международным опытом в индустрии гостеприимства, собственными технологиями создания курортов и высокими стандартами сервиса. Сегодня в России, где Domina Group представляет УК Domina Management, под брендом успешно работают три гостиничных объекта: два отеля в Санкт-Петербурге и отель в Новосибирске.

«Гранд Отель Агой Resort&Spa 5*» будет располагаться на участке площадью 7,2 га. В состав комплекса войдут: более 1 тыс. номеров различных категорий, спа-комплекс площадью более 2,2 тыс. кв. м, рестораны разных форматов, крытые и открытые круглогодичные бассейны, пляж площадью более 30 тыс. кв. м со спортивными площадками, а также wellness-центр. Строительство комплекса, которое начнется в мае этого года, предполагает один этап. Запуск отеля запланирован на 2030 год.

«Внутренняя инфраструктура комплекса "Гранд Отель Агой" позволит каждому гостю почувствовать себя нужным. Каждый гость сможет найти развлечение на любой вкус. Для наших маленьких посетителей предусмотрены отдельные детские центры. Кроме того, гостиничный комплекс создаст более 700 новых рабочих мест»,— рассказала генеральный директор «Гранд Отель Агой» Александра Ной.

«Целевой аудиторией этого проекта мы видим семейного гостя, который будет приезжать в "Гранд Отель Агой" и получать уникальный сервис. Кроме того, благодаря расположению и новой строящейся трассе Джубга — Сочи мы считаем, что проект станет отличным отелем выходного дня»,— сказал управляющий партнер УК «Прованс» Сергей Тыщенко.

Застройщик ООО Специализированный Застройщик "Юг". С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

https://dominagroup.ru/