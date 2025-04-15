Суд отказал Пермскому университету во взыскании средств с бывшего ректора

Мотовилихинский райсуд Перми рассмотрел иск Пермского государственного национального исследовательского университета к бывшему руководителю вуза Дмитрию Красильникову. Образовательная организация пыталась взыскать с бывшего ректора более 2,2 млн руб. убытков. 14 апреля суд в удовлетворении исковых требований отказал. Первым на эту информацию обратил внимание портал Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Красильников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Красильников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как считают в университете, господин Красильников неправомерно решил выплатить денежные средства семи сотрудникам университета в качестве стимулирующей выплаты. При этом она была произведена неправомерно, без одобрения специальной комиссии, которая должна была оценить эффективность труда работников. Этот факт, по мнению вуза, подтверждается материалами проверки федерального казначейства.

Представители Дмитрия Красильникова в ходе судебного заседания с требованиями ПГНИУ категорически не согласились. По мнению их клиента, иск был направлен в нарушение порядка, без проведенной вовремя служебной проверки. При этом выплату премий работникам в данном случае нельзя считать убытками, соответствующая позиция была озвучена Верховным судом в рамкам рассмотрения похожего спора.