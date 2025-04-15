Площадь зеленых территорий в Нижнем Новгороде за пять лет увеличилась в два раза

В Нижнем Новгороде в 2025 году планируется высадить более тысячи деревьев, почти 6 тыс. кустарников и 30 тыс. квадратных метров цветников. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев. По его словам, новые зеленые насаждения появятся во всех районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«За последние пять лет площадь зеленых территорий в Нижнем Новгороде удвоилась и сейчас составляет 22 млн кв. метров. Каждый весенне-летний сезон к существующим зеленым зонам добавляются новые. В городском лесничестве посадки уже начались. В Сормове посадили 4 тыс. саженцев сосны»,— отметил господин Шалабаев.

По данным администрации, высадкой деревьев в Сормовском лесничестве занимались совместно лесники сотрудники МЧС и воспитанники православной гимназии. Высаживали двухлетние саженцы с открытой корневой системой. По словам лесничего Кирилла Баранова, первые результаты высадки можно будет увидеть в 2025 году, а полностью оценить результаты проделанной работы — через семь.

В администрации города также напомнили, что с 5 апреля в Нижнем Новгороде проходит месячник по благоустройству. Кроме высадки деревьев, кустарников и газонов в городе планируется вывезти свыше 86 тыс. кубометров мусора, отремонтировать 325 детских и 54 спортивных площадок, восстановить 62 памятника и мемориала.

Андрей Репин