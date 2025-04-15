Задержан приставивший «пневмат» ко лбу 17-летней сотрудницы фуд-корта петербуржец

Полиция задержала 66-летнего петербуржца, приставившего пневматический пистолет ко лбу 17-летней сотрудницы фуд-корта ТЦ на улице Коллонтай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, до того как достать «пневмат», мужчина приглашал девушку «выпить пива». Получив отказ, он достал оружие и приставил его ко лбу сотрудницы кафе. Затем, отметили в главке, владелец пневматического пистолета заявил, что все произошедшее было шуткой, после чего удалился.

«В кратчайшие сроки оперативники Невского района установили и задержали любителя эпатажных шуток, таскающего с собой пневматический пистолет»,— сообщили в региональном ГУ МВД.

Как выяснилось, задержанному 66 лет, он не работает, проживает в Невском районе. В ближайшее время он будет передан следственным органам.

Дарья Астанина