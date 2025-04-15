Неизвестный приставил пистолет ко лбу 17-летней петербурженки у ТРК на Коллонтай

Вечером 14 апреля у торгового центра, расположенного в доме 3 по улице Коллонтай, неизвестный подошел к 17-летней работнице ресторана быстрого питания и приставил ей ко лбу предмет, похожий на пистолет, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Это случилось после того, как девушка отказала настойчивому незнакомцу. Он предлагал пойти и выпить с ним пива. Следом злоумышленник сказал, что все было шуткой и ретировался. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, приняты меры к задержанию шутника.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный пассажир автобуса в Гатчине выстрелил в оппонента из газового пистолета. Пострадавшего доставили в больницу с химическим ожогом глаз.

Андрей Маркелов