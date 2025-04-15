Publico: ЕС вынужден отказаться от планов выделить Украине €40 млрд

Глава евродипломатии Кая Каллас решила отказаться от идеи создания фонда поддержки Украины размером €40 млрд, сообщает испанская газета Publico. Министры иностранных дел всех стран—членов ЕС ожидают снижения военной помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Идею создания фонда отвергли Испания, Франция и Италия. Теперь глава евродипломатии предлагает отправить на Украину 2 млн единиц боеприпасов на сумму около €5 млрд. Внесение национальных взносов будет добровольным.

«Брюссель намерен в ближайшие недели прояснить, какими будут взносы каждого государства-участника. Цель — доставить боеприпасы к середине этого года. Также ЕС вновь поднимет вопрос будущего вступления Украины в ЕС, но только как моральный стимул для украинского народа. Конкретных шагов предпринимать не будут»,— пишет издание.

Также издание сообщает о планируемой встрече с обсуждением палестино-израильского конфликта. Предполагается, что будут обсуждаться гуманитарный кризис в секторе Газа и варианты решения этой проблемы.

Вчера, 14 апреля, стало известно о планах согласования ЕС 17-го пакета санкций в отношении России. Он затронет теневой флот по поставкам нефти за рубеж. Новые ограничения ЕС планирует ввести в мае.

Екатерина Отрашкевич