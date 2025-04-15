По делу тутаевского экс-депутата Пшеничникова утверждено обвинение

Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора тутаевского МКУ «Центр контрактных отношений» Владимира Пшеничникова. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: защита Владимира Пшеничникова Фото: защита Владимира Пшеничникова

Вместе с Пшеничниковым обвиняется его знакомый Игорь Синицын. Следствие считает, что в 2022 году Пшеничников заключил фиктивные контракты на подготовку ПСД для ремонта дорог с предпринимателем, подконтрольным его знакомому. Владимир Пшеничников также согласовал замену материала для ремонта на более дешевый по одному из контрактов. Впоследствии Пшеничников подписал акты о выполненных работах, на основании которых подрядчикам необоснованно перечислены бюджетные денежные средства. Ущерб бюджету Тутаевского района составил 3,9 млн руб.

Пшеничников и Синицын обвиняются в мошенничестве. Кроме того, экс-депутат также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. «После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Тутаевский городской суд»,— сообщили в прокуратуре.

Прокуратура направила иски в суд о взыскании с обвиняемых причиненного ущерба. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Владимир Пшеничников не признает свою вину, его защита полагает, что контракты на проектирование были исполнены, а сами проекты реализованы.

Алла Чижова