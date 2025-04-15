Полицейские в Ростове закрашивали надписи с предложением наркотиков
В Ростове полицейские провели мероприятия по ликвидации рекламы наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Фото ГУ МВД по Ростовской области
Согласно сообщению, в акции, помимо сотрудников МВД, приняли участие работники районных администраций и студенты вузов и колледжей.
Основной задачей мероприятия стало устранение надписей с предложением наркотических средств. Участники акции закрашивали номера телефонов наркоторговцев и названия запрещенных сайтов, нарисованные на стенах домов, заборах и других городских объектах.