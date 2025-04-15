36 жителей Удмуртии скончались от отравления алкоголем с начала года

36 жителей Удмуртии скончались от отравления алкоголем в январе-марте, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике. За первые три месяца 2025-го зарегистрировано 288 случаев острых химических отравлений, из которых 66 закончились летальным исходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее количество отравлений связано с лекарственными веществами — 123 случая или 42,7% от общего числа. В числе основных причин — суицидальные попытки и ошибочный прием медикаментов. На 2-м месте находятся отравления спиртосодержащей и алкогольной продукцией — 70 случаев или 24,3%. Из них 97,1% составляют отравления этанолом, 2,9% — метанолом.