На Васильевском острове тушили пожар в ларьке «Стрит Фуд» на Среднем проспекте

Пожар в заведении общественного питания произошел во вторник, 15 апреля, в Василеостровском районе Петербурга. Сигнал о происшествии на Среднем проспекте В.О., д. 83, поступил на пульт дежурного в 11:02, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Прибывшие на место пожарные выяснили, что по указанному адресу происходило горение в вытяжке в ларьке «Стрит Фуд». Площадь возгорания составила 0,5 кв. метра.

Пожар удалось ликвидировать в 11:19 силами десяти спасателей и двух единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал о тушении пожара в шашлычной на улице Маршала Казакова.

Андрей Цедрик