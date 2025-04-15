В Самаре возбуждено дело после сообщения о групповом избиении подростка

Расследуется уголовное дело по факту публикации в СМИ о нападении группы несовершеннолетних на 15-летнего подростка в самарском микрорайоне Крутые Ключи. Преступление квалифицировано как хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

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Силовики устанавливают обстоятельства и предполагаемых преступников.

Сообщение о происшествии появилось в СМИ во вторник, 15 апреля. Журналисты написали, что группа несовершеннолетних, среди которых были мигранты, избила 15-летнего подростка возле торгового центра.

Георгий Портнов