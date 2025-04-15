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В селе Тагай Ульяновской области сгорело шесть домов

Прокуратура Майнского района Ульяновской области проводит проверку в связи с уничтожением в ходе пожара в селе Тагай шести жилых домов и надворных построек, сообщила во вторник прокуратура Ульяновской области.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Как сообщает ГУ МЧС, по предварительным данным, огонь перекинулся с горящей в поле сухой травы на жилые дома. Как отмечают спасатели, распространению пламени способствовал сильный ветер. Пострадавших нет. В прокуратуре отмечают, что помимо пожарных и представителей надзорного органа на месте происшествия также работают и правоохранительные органы с целью установления причин пожара, примых и косвенных его виновников.

Андрей Васильев, Ульяновск

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