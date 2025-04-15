Рыбинец по указаниям мошенников продал машину

Житель Рыбинска продал автомобиль и перевел вырученные деньги мошенникам. Как сообщают в областном УМВД, возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

62-летнему жителю города позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что третьи лица получили доступ к «Госуслугам» пострадавшего и теперь могут по доверенности распоряжаться принадлежащим рыбинцу автомобилем.

«Для пресечения указанных действий, мужчине было предложено срочно продать транспортное средство, чтобы этого не смогли сделать злоумышленники, а вырученные денежные средства для сохранности перевести на «безопасный счет»,— сообщили в УМВД. В итоге житель Рыбинска продал Kia Rio и перевел 1,2 млн руб. аферистам.

Алла Чижова