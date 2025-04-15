CAS проведет слушания по апелляции ХК ЦСКА 6 мая

Спортивный арбитражный суд (CAS) 6 мая рассмотрит апелляцию московского хоккейного клуба (ХК) ЦСКА на решение Международной федерации хоккея (IIHF) запретить команде осуществлять международные трансферы. Об этом сообщается на сайте CAS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В августе 2023 года дисциплинарный совет IIIHF наложил на ЦСКА годичный запрет на осуществление международных трансферов после заключения контракта с голкипером Иваном Федотовым, поскольку его соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» было признано действительным. В мае 2024 года IIHF продлила запрет на два года. Также организация на три года отстранила Федотова от участия в турнирах под своей эгидой. Оба решения были оспорены в CAS.

5 мая CAS также рассмотрит апелляцию Федерацию хоккея России (ФХР). В мае 2024 года IIHF оштрафовала ФХР на 1 млн швейцарских франков за выступление Федотова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2023/24. В ФХР заявили, что оспорят вынесенное решение в установленном порядке.

Иван Федотов был задрафтован «Филадельфией» в 2015 году. В мае 2022 года, по истечении контракта с ЦСКА, он подписал соглашение с «Филадельфией», однако в июле того же года был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы. Позже был отправлен в воинскую часть в Северодвинске для прохождения срочной службы, а после был переведен в петербургскую Военно-морскую академию. После демобилизации переподписал контракт с ЦСКА перед сезоном-2023/24, договор с «Филадельфией» был заморожен. После поражения ЦСКА в первом раунде play-off КХЛ от ярославского «Локомотива» московский клуб расторг контракт с вратарем. Федотов дебютировал за «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» в апреле 2024 года. Тогда же клуб заключил с ним новое двухлетнее соглашение.

Таисия Орлова