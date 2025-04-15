CAS проведет слушания по апелляции ХК ЦСКА 6 мая
Спортивный арбитражный суд (CAS) 6 мая рассмотрит апелляцию московского хоккейного клуба (ХК) ЦСКА на решение Международной федерации хоккея (IIHF) запретить команде осуществлять международные трансферы. Об этом сообщается на сайте CAS.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
В августе 2023 года дисциплинарный совет IIIHF наложил на ЦСКА годичный запрет на осуществление международных трансферов после заключения контракта с голкипером Иваном Федотовым, поскольку его соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» было признано действительным. В мае 2024 года IIHF продлила запрет на два года. Также организация на три года отстранила Федотова от участия в турнирах под своей эгидой. Оба решения были оспорены в CAS.
5 мая CAS также рассмотрит апелляцию Федерацию хоккея России (ФХР). В мае 2024 года IIHF оштрафовала ФХР на 1 млн швейцарских франков за выступление Федотова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2023/24. В ФХР заявили, что оспорят вынесенное решение в установленном порядке.
Иван Федотов был задрафтован «Филадельфией» в 2015 году. В мае 2022 года, по истечении контракта с ЦСКА, он подписал соглашение с «Филадельфией», однако в июле того же года был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы. Позже был отправлен в воинскую часть в Северодвинске для прохождения срочной службы, а после был переведен в петербургскую Военно-морскую академию. После демобилизации переподписал контракт с ЦСКА перед сезоном-2023/24, договор с «Филадельфией» был заморожен. После поражения ЦСКА в первом раунде play-off КХЛ от ярославского «Локомотива» московский клуб расторг контракт с вратарем. Федотов дебютировал за «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» в апреле 2024 года. Тогда же клуб заключил с ним новое двухлетнее соглашение.