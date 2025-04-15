В Краснодаре охранника заподозрили в хищении техники почти на 4 млн рублей

Полиция Краснодара задержала двух местных жителей 61 и 59 лет, подозреваемых в хищении телекоммуникационного оборудования стоимостью 3,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление о пропаже приемо-передающих модулей со склада телекоммуникационной компании поступило в дежурную часть отдела полиции Центрального округа. Сотрудники уголовного розыска установили личности предполагаемых преступников.

По версии следствия, один из задержанных работал охранником в этой организации. Он посчитал, что технические устройства якобы списаны и подлежат утилизации. Находясь на рабочем месте, подозреваемый в течение нескольких дней пропускал на территорию компании автомобиль своего знакомого для вывоза оборудования.

Похищенное имущество соучастники сдали в пункт приема металла, а полученные средства потратили. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы в случае доказательства вины.

Анна Гречко