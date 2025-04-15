В Волгограде ищут подрядчика для высадки 100 кустов сирени на Мира

Власти Волгограда инициировали конкурсные процедуры по поискам подрядчика, который займется озеленением ул. Мира в границах ул. Краснознаменской и площади Павших Борцов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядной организации предстоит заменить старые и сухостойные растения на саженцы декоративных пород деревьев и кустарников, уложить рулонный газон. Среди растений, которые планируется высадить, преимущественно сирень — 100 кустов.

В рамках проекта подрядчик высадит свыше 200 деревьев и кустарников. Речь идет, в частности, о рябине, липе, акации, ели. Рабочие задействуют более 1,2 тыс. кв. м рулонного газона. Исполнитель работ доставит к месту высадки только деревья со сформированной корневой системой и комом земли.

Павел Фролов