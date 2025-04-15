Нижегородские полицейские нашли крупную партию наркотиков у жителя Подмосковья

На 335 км автотрассы Москва — Казань в Навашинском городском округе сотрудники нижегородской полиции задержали 45-летнего жителя Московской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По данным полиции, в багажнике его автомобиля был найден полиэтиленовый пакет с семью свертками, в которых находились неизвестные вещества.

Экспертиза показала, что эти вещества — героин и другие наркотики общей массой почти 500 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Анастасия Титова