В Бугульме задержали подозреваемого, который в драке нанес удары ножом оппоненту

В Бугульме задержали мужчину 1973 г., который подозревается в том, что во время драки нанес ножевые ранения потерпевшему. Об этом сообщает МВД России по Республике Татарстан.

Установлено, что инцидент произошел во время конфликта между трудовыми мигрантами из стран ближнего зарубежья. Один из участников конфликта нанес оппоненту множественные ножевые удары и скрылся.

Позднее сотрудники полиции задержали всех причастных к произошедшему. В квартире подозреваемого был проведен обыск, изъяты вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело по п. «з», ч. 2 ст. 111 УК РФ. Подозреваемый дал признательные показания и находится под стражей.

Артём Дергунов