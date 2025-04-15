Свежую корюшку в Петербурге можно приобрести на 70 официальных площадках

В Петербурге стартовал сезон корюшки, на текущий момент в городе работают более 70 официальных площадок, где можно приобрести свежую рыбу, сообщает пресс-служба торговой сети «О'КЕЙ». По словам представителей гипермаркетов, за последние несколько лет интерес к этому деликатесу вырос более чем в два раза как среди местных жителей, так и среди туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Специалисты предполагают, что в этом году спрос на корюшку превысит прошлогодний, однако конечные показатели будут зависеть от объема вылова. В разгар сезона указанная рыба по популярности уступает только радужной форели. В 2024 году «О'КЕЙ» продал более 30 тонн деликатеса, несмотря на минимальный вылов в регионе за последние 20 лет.

Лучшее время для покупки корюшки — середина апреля, ближе к маю. В этот период цены стабилизируются. В начале сезоне стоимость рыбы, обыкновенно, бывает выше из-за активного спроса. В «О'КЕЙ» подчеркнули, что в основном петербуржцы предпочитают брать свежий деликатес, туристы же выбирают готовую продукцию — жареную или вяленую.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что при анализе пробы от партии корюшки, которую выловили в западном рыбохозяйственном бассейне Финского залива, установлены возбудители дифиллоботриоза.

Андрей Маркелов