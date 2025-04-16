От стачки — к спячке. И обратно?

16 апреля 1905 года в Петербурге работники печати организовали первый русский профсоюз. Союз работников печатного дела располагался на Торговой улице, которую в 1925 году переименовали в улицу Союза Печатников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочие — члены профсоюзов на Дворцовой площади в апреле 1917 года

Фото: РИА Новости Рабочие — члены профсоюзов на Дворцовой площади в апреле 1917 года

Фото: РИА Новости

Все на маевку!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работники типографии газеты «Сельский вестник»

Фото: Wikimedia Работники типографии газеты «Сельский вестник»

Фото: Wikimedia

Первым и главным положением устава первого русского профсоюза стала защита правовых и профессиональных интересов работников. Организация немедленно приступила к выпуску периодического журнал «Печатный вестник». Он освещал работу профсоюза и публиковал новости о различных типографиях Санкт-Петербурга. Союз печатников принимал активную деятельность в событиях первой русской революции. Именно со страниц «Печатного вестника» в 1906 году прозвучал призыв принять участие в праздновании 1 Мая.

Вообще-то рабочие профессиональные организации появлялись в России и прежде. Но количество однажды должно было перейти в качество. Это и случилось, когда новый профессиональный союз вышел за рамки смежных предприятий. Он был уже той силой, которая могла решать не только трудовые и организационные вопросы, но и переходить к политической повестке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая полоса газеты «Печатный вестник»

Фото: Электронная библиотека Андрея Никитина-Перенского Первая полоса газеты «Печатный вестник»

Фото: Электронная библиотека Андрея Никитина-Перенского

Первое время Союз печатников действовал нелегально. К сентябрю 1905 года организация легализовалась. Пример Петербурга не остался незамеченным: всего спустя два года в России было уже более 80 профсоюзных организаций типографских рабочих. Для консолидации совместной работы в начале апреля 1907 года в Финляндии прошла Первая всероссийская конференции печатников. В то время типографские рабочие в России были технически очень продвинутыми людьми. Им приходилось работать со сложными машинами, химическими веществами, а это подразумевало высокую профессиональную подготовку. Еще совершенно естественно по долгу службы они читали то, что печатали. Поэтому были людьми начитанными. Профсоюзы печатников стали привлекать внимание и других работников, связанных с издательской деятельностью. В профсоюз захотели вступить мелкие книготорговцы, работники магазинов, изготовители большеформатных плакатов.

Лидеры профсоюзов знали тяжелый труд

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Кустодиев. Первомайская демонстрация у Путиловского завода. 1906 год

Фото: Государственный центральный музей современной истории России Борис Кустодиев. Первомайская демонстрация у Путиловского завода. 1906 год

Фото: Государственный центральный музей современной истории России

Сегодня профсоюзы совсем уже не те, как когда-то, на заре своей боевой юности. Нынешнее положение можно охарактеризовать как «спячка». Даже не верится, что когда-то эти организации могли на что-то влиять и были опасны для заводчиков и фабрикантов. Возникнув в годы первой русской революции 1905–1907 годов как боевые массовые организации пролетариата, они прошли через многие испытания.

Среди лидеров раннего профсоюзного движения были люди, которые сами познали тяжелый труд, либо те, кто хотел нести просвещение и улучшить жизнь масс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстрация рабочих 1 мая 1917 года на Дворцовой площади

Фото: pastvu.com / автор неизвестен Демонстрация рабочих 1 мая 1917 года на Дворцовой площади

Фото: pastvu.com / автор неизвестен

Владимир Святловский, приват-доцент, собрал представителей разных профессий: рабочих-деревообделочников, печатников, портных, сапожников, ткачей и садовников. Они образовали Центральное бюро Санкт-Петербургских профессиональных рабочих союзов. Святловский также учредил журнал «Профессиональный союз» и редактировал его первые выпуски.

Выходец из Витебской губернии Александр Яцыневич, один из профсоюзных лидеров того времени, организовал собрание рабочих нескольких заводов, где решили создать профсоюз металлистов. 30 апреля 1906 года прошло учредительное собрание этого профсоюза, первым председателем был избран сам Яцыневич.

Уроженец Тверской губернии Николай Лебедев, который с 12 лет тяжело работал на мануфактуре, стал одним из организаторов стачечной борьбы текстильщиков. Осенью 1905 года в Петербурге Лебедев был избран председателем правления союза текстильщиков. Меньшевики Виктор Гриневич, Павел Колокольников и Давид Рязанов также стали основателями и лидерами профсоюзов.

Профсоюз — колыбель революций

В феврале 1917 года профессиональным союзам суждено было сыграть важную роль в сплочении пролетариев для борьбы с самодержавием. Ни одна из 50 политических партий, существовавших в России, включая большевиков, сделать этого не могла. В петроградской нелегальной партийной организации насчитывалось немногим более двух тысяч большевиков (по всей стране — около 25 тыс.). Лидеры партии находились в эмиграции или в ссылке. Члены Петербургского комитета РСДРП были арестованы, в Русском бюро ЦК оставалось всего трое: Александр Шляпников, Петр Залуцкий и Вячеслав Молотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг профсоюза трактирных служащих против получения «чаевых». 1917 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Митинг профсоюза трактирных служащих против получения «чаевых». 1917 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Профсоюзы же, изначально руководившие экономической борьбой, имели свои ячейки, инициативные группы, стачечные комитеты, активистов на многих предприятиях столицы и располагали возможностью сплотить питерских рабочих, создать широкий фронт выступлений против самодержавия. Тем более что они накопили такой опыт еще в ходе первой русской революции и имели боевые кадры, которые пользовались авторитетом у пролетариата. Правда в то время профсоюзам приходилось работать нелегально. В условиях военного времени стачки были запрещены, а многие союзы закрыты.

В Петрограде к началу 1917 года работало 17 профсоюзов. Из них всего три были легальными, остальные действовали подпольно. Они объединяли около 10 тыс. человек. Логично, что право легализоваться получили только те организации, которые были лояльны действующей власти. В открытую работать могли профсоюзы дворников (500 человек), фармацевтов (600) и служащих печатных заведений (900). Оппозиционные и потому нелегальные союзы были более многочисленными. Так, металлистов было более 4000, оппозиционным был и Союз печатников (1500 человек), а также текстильщиков (500–600), булочников (500). Были небольшие, по 100–200 человек нелегальные союзы строителей, швейников, деревообделочников, кожевенников, железнодорожников и трамвайщиков.

«Отстой» интересов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первомайская демонстрация профсоюзов на Невском проспекте в 2016 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Первомайская демонстрация профсоюзов на Невском проспекте в 2016 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Профсоюз будет отстаивать наши интересы» — сегодня это выражение вызывает смешанные чувства, среди которых оптимизм где-то в самом конце. За время СССР профсоюзы превратились в место, где трудящимся могут выделить льготную путевку на курорт или в детский лагерь. Но чаще они занимались обычным сбором взносов. Можно было «двигаться по профсоюзной линии», тогда вероятность получения путевок становилась намного выше. Впрочем, современные профсоюзы пытаются возродиться. Тому есть несколько примеров. Возможно, пройдет время, и они снова станут громким голосом, который позовет трудящихся.

Анна Кашурина