Апрельский снег сдвинул сроки проверки гарантийных дорог в Ярославской области

В Ярославской области из-за апрельских снегопадов сдвинули сроки осмотров дорог, находящихся на гарантии. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

На гарантии в регионе находится 1,5 тыс. объектов. В конце марта начались их обследования, которые планировали завершить до конца апреля.

«Нам внесла коррективы погода, потому что мы не ожидали снегопада, когда в начале марта формировали эти графики. По этой причине сейчас графики двигаются на неделю. Я думаю, что после праздников, к 15 мая, все эти осмотры будут завершены»,— сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Сергеев.

К настоящему моменту проверено 30% объектов и выявлены нарушения на 255 объектах.

Алла Чижова