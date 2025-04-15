Саткинскому заводу объявили предостережение об использовании плотины в паводок

Городская прокуратура объявила предостережение директору Саткинского чугуноплавильного завода Андрею Пулянину о безопасном использовании плотины предприятия во время половодья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

На плотину, расположенную на реке Большая Сатка и относящуюся к сооружениям третьего класса опасности, выехал исполняющий обязанности городского прокурора Ильдар Багаутдинов. В связи с тем, что чугуноплавильный завод является организацией, эксплуатирующей гидротехническое сооружение, директору предприятия напомнили о правилах его использования во время паводка.

Виталина Ярховска