Полицейские задержали подростка, поджегшего шкаф электрообогрева в Выборге

Правоохранители задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в поджоге шкафа электрообогрева стрелочного перевода на станции Выборг, сообщает транспортная полиция СЗФО 15 апреля. Сотрудники правопорядка установили, что с молодым человеком через мессенджер якобы связался правоохранитель и начал угрожать.

Для того, чтобы «урегулировать» вопрос, подросток применил легковоспламеняющуюся жидкость и подпалил ж/д оборудование на перегоне Выборг – Пригородная. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт). В настоящее время подросток находится под стражей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские дети за 2024 год совершили 413 преступлений. Из них 239 правонарушений относятся к категории тяжкие и особо тяжкие.

Андрей Маркелов