Из-за наводнений в 2024 году пострадали более 400 тыс. европейцев

Прошлый год стал рекордным за последние 12 лет по масштабам наводнений в Европе. Из-за этих природных катаклизмов в 2024 году пострадали 413 тыс. европейцев и не менее 335 человек погибли. Такие данные приводятся в ежегодном докладе службы наблюдения за изменением климата европейской программы Copernicus (C3S) и Всемирной метеорологической организации (WMO).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Coombs / Reuters Фото: Kevin Coombs / Reuters

Как указывается в докладе, в 2024 году у 30% рек уровень подъема воды оценивался как «высокий», а у 12% — как «крайне высокий». Больше всего пострадали страны Западной Европы, для которой прошлый год стал рекордным по числу наводнений с 1950 года, когда начали собирать такие данные. Масштабы ущерба от наводнений и штормов для Европы превышают €18 млрд.

В числе самых разрушительных авторы доклада называют наводнения в Центральной Европе в сентябре, а также на востоке Испании в октябре, в результате которых погибли более 250 человек. Как отмечается в докладе, многочисленные исследования доказали непосредственную связь между глобальным потеплением и тем, что природные катаклизмы, включая наводнения, становятся сильнее и случаются чаще.

Прошлый год также стал рекордно жарким для стран Юго-Восточной Европы. Летом этот регион испытал 13 дней подряд сильной жары, а из-за мощных лесных пожаров пострадали 42 тыс. человек.

О последствиях сильнейшего наводнения в Испании — в материале «Ъ» «Немного тепла в холодной капле».

Алена Миклашевская