Владимир Аветисян вышел из состава собственников шести компаний

Предприниматель Владимир Аветисян избавился от долей уставного капитала шести компаний: ООО «Вариант» (33,33%), ООО «Линия-Э» (40,9%), ООО «М-Групп» (25%), ООО «Проэнерджи» (39,46%), ООО «Электех» (27,78%), ООО «Эл-Транзит Плюс» (27,78%). Информация об этом опубликована в «СПАРК-Интерфаксе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Компанией с наиболее крупной годовой выручкой является ООО «Вариант» — в 2024 году организация, специализирующаяся на покупке и продаже имущества, получила 33 млн руб., при этом чистая прибыль составила 31 млн руб.

В начале апреля арбитражный суд наложил арест на имущество и банковские счета Владимира Аветисяна и еще семи топ-менеджеров в рамках дела о взыскании компенсации убытков в пользу «Роснано». Бизнесмен занимал должность заместителя председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса, который также является ответчиком по иску госкорпорации. «Роснано» добивается солидарного взыскания убытков на сумму почти 3,9 млрд руб. и $20,4 млн.

Евгений Чернов