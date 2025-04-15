Президент Аргентины назвал США, Россию и Китай лидерами нового миропорядка

Сформировавшийся после Второй мировой войны мировой порядок начал перестраиваться, убежден президент Аргентины Хавьер Милей. По его словам, Европа уже не может претендовать на лидерство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хавьер Милей

Фото: Cesar Olmedo / Reuters Хавьер Милей

Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Президент Аргентины считает, что Европа «не растет уже много лет». Он назвал Аргентину главным союзником США. «Соединенные Штаты будут во главе всей Америки и Европы... Евразией будет руководить Россия, но Китай будет руководить остальной Азией»,— сказал господин Милей во время своего трехчасового интервью на радио (цитата по Urgente24).

Хавьер Милей весной взял курс на полную солидаризацию с США, в том числе по вопросу отношения к Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому. Господин Милей с момента прихода к власти в декабре 2023 года зарекомендовал себя сторонником господина Зеленского и даже обещал «защитить Украину от России». Однако по мере ухудшения отношения к Украине со стороны Дональда Трампа президент Аргентины также стал менять свою позицию.

Подробности — в материале «Ъ» «Аргентина выбрала Дональда Трампа».