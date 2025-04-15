Завтра, 16 апреля, на территории Республики Татарстан ожидается ветер порывами 15–18 м/с. Об этом сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в Татарстане ожидается ветер до 18 м/с

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Завтра в Татарстане ожидается ветер до 18 м/с

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Казани порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра Татарстана, ночью осадков практически не ожидается, но утром и днем кое-где возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, постепенно сменится на северо-западный со скоростью 6–11 м/с. Днем местами возможны порывы до 15–18 м/с.

Температура воздуха ночью: от 4 до 9 градусов выше нуля. Днем: от 15 до 20 градусов выше нуля.

В столице Татарстана существенных осадков ночью не прогнозируется. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с. Ночью температура воздуха составит от 7 до 9 градусов выше нуля.

Днем осадков также не ожидается. Ветер северо-западный 6–11 м/с, в отдельных районах с порывами до 15 м/с. Температура воздуха: от 17 до 19 градусов выше нуля.

Артём Дергунов