Кейт Бланшетт задумалась об окончании актерской карьеры

Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила, что всерьез раздумывает об окончании карьеры. «Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я это говорю, но это действительно так. Я серьезно подумываю о том, чтобы бросить актерскую карьеру,— сказала госпожа Бланшетт в интервью журналу Radio Times.— Есть много других вещей, которыми я хочу заняться в своей жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кейт Бланшетт

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Кейт Бланшетт

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Кейт Бланшетт начала актерскую карьеру в театре Сиднея в 1992 году. Первой кинокартиной, где она сыграла, стала историческая драма «Дорога в рай», вышедшая в 1997 году. За свою карьеру Кейт Бланшетт снялась более чем в 50 фильмах и получила множество наград, включая два «Оскара», четыре награды BAFTA и четыре «Золотых глобуса».

Таким образом, последней актерской работой госпожи Бланшетт может стать только что закрывшийся в Лондоне спектакль «Чайка», в котором она сыграла роль Нины Заречной.

Кирилл Сарханянц