Адыгея получила контроль над заводами американской компании Silgan

АО «Корпорация развития Республики Адыгея», на 100% принадлежащее региону, получило контроль над российскими активами производителя металлической упаковки для пищевой промышленности Silgan Holdings. Как сообщает «Интерфакс», управление активами перешло к ООО «Энго», доли в котором распределены между корпорацией (99%) и администрацией Тахтамукайского района (1%). Обе структуры возглавляет Алий Дедухов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

До этого имущество принадлежало ООО «Силган Метал Пэкаджинг Энем». Указом президента России от 11 июля 2024 года активы были переданы Росимуществу. Уже 15 июля пресс-служба главы региона сообщала о намерении передать их в управление региональной корпорации развития.

Такое решение принято в целях восстановления производственной деятельности, обеспечения занятости и сохранения технологического цикла в отрасли, связанной с выпуском упаковки для консервирования продуктов. Работа предприятия ранее была приостановлена из-за отсутствия операционного контроля со стороны материнской структуры, зарегистрированной в недружественной юрисдикции. Производство участвует в региональной кооперации пищевой отрасли.

Вячеслав Рыжков