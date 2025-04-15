«Россети Тюмень» направили 15 млн на повышение надежности электроснабжения семи месторождений в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Белозерная – Меридиан» в ХМАО-Югре. Работы повысили надежность электроснабжения семи месторождений углеводородов, которые разрабатывает «Роснефть». Энергокомпания направила на технические мероприятия более 15 млн рублей.



Трасса воздушной ЛЭП проходит по труднодоступной местности, из-за чего для доставки материалов и персонала пришлось обустроить зимники общей протяженностью более 800 метров. В ходе работ специалисты переставили 5 опор высотой более 30 метров и массой свыше 3 тонн на новые железобетонные фундаменты. Чтобы повысить устойчивость ЛЭП к грозам, энергетики смонтировали 5 новых контуров заземления и заменили 66 изоляторов. Непрерывная подача электричества потребителям во время технических мероприятий шла по резервной схеме.

Ремонт линии электропередачи 110 кВ «Белозерная – Меридиан» состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Работы повысили надежность электроснабжения Кысомского, Узунского, Южно-Узунского, Малочерногорского, Гун-Еганского, Тюменского и Восточно-Тюменского месторождений.

АО «Россети Тюмень»