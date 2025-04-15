В Кремле назвали жестким призыв Каллас не посещать парад Победы в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неправильным заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая потребовала от стран—кандидатов в ЕС не посещать парад Победы в Москве. Ее слова представитель Кремля назвал весьма жесткими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она (Кая Каллас.— "Ъ") угрожает»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. По его оценкам, в Европе есть страны, которые не приемлют риторику Каи Каллас.

Пресс-секретарь добавил, что 9 мая — очень важная дата для России. «Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм и когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно»,— пояснил Дмитрий Песков. По его словам, нежелание президента Украины Владимира Зеленского праздновать День Победы очередной раз показывает суть киевского режима. Это доказывает правильность действий российского президента Владимира Путина, подчеркнул представитель Кремля.

О планах посетить Москву 9 мая говорили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также в российскую столицу на праздничные мероприятия планируют приехать председатель Китая Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Бразилии — Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы — Мигель Диас-Канель и премьер Армении Никол Пашинян.