Бывшей и.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталье Якимовой отказали в УДО

Бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Удмуртии Наталье Якимовой, осужденной за злоупотребление должностными полномочиями, отказали в условно-досрочном освобождении, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Такое решение 15 апреля принял Сарапульский горсуд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Как писал «Ъ-Удмуртия», 26 ноября 2024-го Наталье Якимовой дали 1 год исправительной колонии с лишением права на 1,5 года занимать должности на госслужбе за превышение полномочий путем проведения неконкурентных торгов на поставку медоборудования. Сумма таких контрактов составила почти 500 млн руб.

На судебном заседании адвокат бывшей и.о. министра указывал, что заключенная за восемь месяцев лишения свободы «нарушений условий и порядка отбывания наказания не допускала». Прокурор и представитель администрации колонии отмечали, что осужденная «свое исправление не доказала».

Как установил суд, администрацией исправительного учреждения Наталья Якимова характеризуется «посредственно, взысканий и поощрений не имеет».

«Злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания не признавалась, на профилактическом учете не состоит. Участие в общественной жизни отряда, а также в культурно-массовых мероприятиях принимает редко»,— указано в сообщении судейского сообщества.

При этом Наталья Якимова, по данным суда, посещает «мероприятия воспитательного характера» в силу необходимости, реагирует спокойно и старается делать для себя положительные выводы. Выполняет работы по благоустройству территории. С администрацией колонии общается вежливо.

Суд пришел к выводу, что Наталья Якимова свое исправление осужденное «не доказала». Характеристики по месту работы и жительства, грамоты и различные благодарственные письма были учтены при вынесении приговора. В итоге, судебная инстанция оставила ходатайство адвоката без удовлетворения. Натальей Якимовой осталось отбывать 3 месяца и 10 дней лишения свободы.

Напомним, Наталью Якимову отправили под домашний арест в декабре 2023 года. Обязанности министра здравоохранения республики Наталья Якимова исполняла с февраля 2022-го по сентябрь 2023-го. В ходе заседания подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Изначально гособвинитель запросил для нее два года лишения свободы.