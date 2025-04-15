ХК «Нефтехимик» расторг контракт с Вячеславом Лещенко

Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска расторг контракт с нападающим Вячеславом Лещенко, сообщает пресс-служба клуба.

Расторжение контракта произошло по обоюдному соглашению сторон.

За время выступлений за «Нефтехимик» в сезонах 2021–2022, 2022–2023 и 2024–2025 гг. Лещенко принял участие в 144 матчах, набрав 69 очков (35 голов + 34 передачи). В текущем сезоне он провел 61 игру, заработав 21 очко (9 + 12).

По словам генерального директора клуба Игоря Ларионова, у Лещенко срок контракта истекал 31 мая, но он обратился с просьбой о досрочном расторжении по семейным обстоятельствам.

Артём Дергунов