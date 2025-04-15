Прикамье удерживает седьмое место в РФ по количеству электромобилей

Пермский край второй год подряд занимает седьмое место в РФ по количеству электромобилей, их в регионе насчитывается 1 737 единиц. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте технопарка Morion Digital.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В список регионов-лидеров по общему количеству электротранспорта в 2022-2024 годах входят: Москва, занимающая первое место по темпам роста количества электротранспорта (за год автопарк столицы увеличился на 8 893 единицы), Московская область (4 292 единицы), Краснодарский край (4 097 единиц), Санкт-Петербург (3 191 единиц).

«В Пермском крае рост числа электромобилей замедлился, но не остановился. С учетом роста числа гибридов, приведенные низкие цифры по динамике маскируют реальный интерес к электротранспорту в регионе. Это похоже на переход от начального «рывка» к стабильному развитию. Тем более, что регион активно поддерживает новые инициативы. За 2023-2024годыа в крае было установлено 64 быстрых зарядных станции по федеральному проекту по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В Перми работают два производителя зарядных станций: Корпорация ПСС и MAESTRO, а также агрегатор электроразрядный станций (ЭЗС) Charby. Кроме того, с 1 сентября 2024 года в Перми у владельцев электромобилей появилось право на бесплатную парковку в течение двух часов. Все это закладывает закладывают основу для развития электротранспорта в регионе», — отметил директор сети технопарков Morion Digital Оскар Ягафаров.