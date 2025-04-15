Опубликована программа Парижского полумарафона в Челябинской области

Министерство спорта Челябинской области опубликовало программу IX Парижского полумарафона, который пройдет в Нагайбакском районе. В этом году мероприятие будет длиться два дня — 31 мая и 1 июня, сообщает пресс-служба минспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Парижский полумарафон Фото: Парижский полумарафон

Планируется, что в забегах примут участие более 3,3 тыс. человек. В этом году для них организуют палаточный городок и десять дистанций.

Согласно программе, 31 мая состоятся забег на дистанцию 5 км, северная ходьба — 5 км, групповая велогонка на дистанцию 30 км, а также велопарад — 15 км. На следующий день полумарафона участников ждет главный забег на дистанцию 21,1 км. Соревнования также организуют и для детей. Они смогут принять участие в старте «мой первый километр» и в детском забеге на 150 м. 1 июня также пройдет торжественная церемония открытия и награждения победителей в забеге на 21,1 км.