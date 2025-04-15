Экс-начальник УФНС по Свердловской области объявлен в розыск

СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области, уроженца Прикамья Сергея Логинова. Он объявлен в розыск. Об этом сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на базу данных МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФНС по Свердловской области Фото: УФНС по Свердловской области

По данным источника «Ъ-Урал», господин Логинов может являться фигурантом уголовного дела, расследуемого в отношении экс-руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по региону Андрея Дьякова.

Сергей Логинов родился 25 января 1966 года в городе Чусовой Пермской области. В 1991 году окончил Свердловский юридический институт и начал работу в системе ФНС РФ. С 2011 по 2024 года возглавлял УФНС по Свердловской области.