Технологичное решение: директор департамента автоматизации Alias Group рассказал об опыте внедрения PDM-системы

Директор департамента автоматизации Alias Group Денис Бида выступил на конференции по управлению данными в проектно-строительных процессах — PRO ТИМ СОД — и рассказал о преимуществах решения Project Point в облачном формате.

Директор департамента автоматизации Alias Group Денис Бида



По словам эксперта, внедрение выбранного решения позволило значительно ускорить процесс согласования документации и повысить прозрачность работы над проектами. Система способствовала улучшению коммуникации между всеми участниками проекта, что значительно ускорило выполнение задач.

«Без дисциплины даже самый лучший софт не будет работать. Важно не только внедрить технологию, но и наладить процессы, чтобы она приносила максимальную пользу», — отметил спикер, подчеркивая важность правильно организованных процессов для успешного использования технологий.

Выступая на конференции, Денис Бида рассказал о самом холдинге Alias Group, который развивает бизнес в 12-ти разных направлениях деятельности. Ключевым активом является федеральный девелопер «Неометрия». После внедрения PDM платформы в Alias Group, все проекты компаний теперь ведутся именно в этой системе, что позволило эффективно управлять согласованием и выполнением работ.

Денис Бида также пояснил, что для разных участников проектов в облачной платформе применяются различные методологии работы, например, для девелопера полного цикла — одни, для проектного бюро — другие, для подрядчиков — третьи. «Мы пришли к выводу, что при проектировании удобнее использовать именно PDM-систему, а не иные решения, такие как, например, 1С», — отметил спикер.

Особенностью использования Project Point является возможность хранения и редактирования документов в различных форматах, а также предоставление доступа к необходимой документации на строящихся объектах всем участникам проектов

«Теперь начальник строительного участка или прораб может в любой момент ознакомиться с актуальными данными проекта, а также просматривать электронные копии документов. У нас в каждом строительном штабе есть доступ в PDM-систему», — добавил Денис Бида.

Например, в ФД «Неометрия» процесс внедрения облачной платформы продемонстрировал свою эффективность: на сегодняшний день в PDM-системе заведено уже более 7000 документов, в компании около 300 постоянных пользователей активно работают в системе, а подрядчики именно в ней сдают все необходимые документы, что позволяет жестче контролировать работу над проектами и значительно сокращать сроки реализации объектов.

AliasGroup – объединяет активы из различных секторов экономики, расширяет партнерский портфель, используя собственный и привлеченный капиталы. Холдинг динамично развивается, масштабирует бизнес на территории РФ и выходит за ее пределы. AliasGroup ведет деятельность в 12 направлениях и присутствует в 7 городах. Ключевое направление – девелопмент. Количество сотрудников – более 1,5 тыс. человек. Бюджет проектов в реализации достигает 326 млрд руб., на запуске – 138 млрд руб., в разработке – 57 млрд руб.

Alias Group