Комитет СФ поддержал кандидатуру Коновалова на пост судьи Конституционного суда

Комитет Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал Совфеду назначить бывшего министра юстиции Александра Коновалова судьей Конституционного суда (КС). О том, что его кандидатуру согласовали в администрации президента, сообщал «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Коновалов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Александр Коновалов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Решение примут на пленарном заседании завтра, 16 апреля. «Мы поддерживаем представленную президентом кандидатуру Александра Владимировича Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ»,— заявил председатель комитета Андрей Клишас.

Председатель КС Валерий Зорькин также одобрил кандидатуру господина Коновалова. По его словам, экс-министр подходит на пост судьи в связи с имеющимися познаниями в области доктрины права и хорошим послужным списком.

Александр Коновалов сказал, что 13 лет работал в прокуратуре, после чего — 12 лет в Министерстве юстиции. 31 января 2020 года он занял пост полномочного представителя президента в КС. «Я склонен думать, что наше законодательство не такое уж и плохое, после того как я пять лет помогал апробировать его в Конституционном суде»,— добавил он.

З1 апреля умер заместитель председателя КС. Его смерть обострила и без того непростую кадровую проблему. В этом году КС покидают сразу четыре судьи в связи с достижением предельного возраста. При этом после смерти Сергея Маврина в составе суда уже осталось всего 8 членов из 11, и это минимальное число, при котором суд сохраняет правомочность.

Подробности — в материале «Ъ» «Конституционный минимум».