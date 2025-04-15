В Пензе под суд пойдет глава организации за травмирование разнорабочего

Пензенский суд рассмотрит уголовное дело о травмировании 50-летнего разнорабочего (ч. 1 ст. 143 УК РФ) в отношении руководителя организации, которая занимается торговлей горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Как выяснилось, 21 ноября минувшего года фигурант не обеспечил безопасные условия труда и допустил к эксплуатации вилочного автопогрузчика разнорабочего, у которого не было удостоверения тракториста-машиниста. Когда тот проводил погрузочно-разгрузочные работы, запустил двигатель автопогрузчика, который прижал работника к воротам склада. Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

Фигурант признал вину. Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы завершил расследование уголовного дела. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов