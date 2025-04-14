Пьяный пассажир автобуса в Гатчине выстрелил в оппонента из газового пистолета

Утром 13 апреля в полицию поступило сообщение о стрельбе в автобусе №4, двигавшегося по улице Григорина в Гатчине, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На месте происшествия выяснилось, что между двумя пассажирами, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, завязался конфликт. В итоге пьяный мужчина достал газовый пистолет и выстрелил в 65-летнего оппонента.

Пострадавшего доставили в больницу с химическим ожогом глаз. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас полиция ведет поиски стрелявшего.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что трое неизвестных избили таксиста бутылкой на проспекте Большевиков. Злоумышленники сломали смартфон и планшет водителя машины, а также забрали две тысячи рублей.

Андрей Маркелов